Жители Кольчугино встали в ряды "Бессмертного полка"

Автор: dob33 Дата публикации: 14:37

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Рекордное количество участников собрала акция "Бессмертный полк" в городе Кольчугино, что во Владимирской области. Дети, внуки и правнуки героев, победивших в Великой Отечественной войне, прошли по центральным улицам города с портретами своих героических предков. "Город у нас небольшой, но празднование 9 мая привлекает огромное количество людей по меркам нашего города. Действительно народный праздник, объединяющий все поколения! Горжусь!" - пишет мобильный репортёр, автор этих кадров.