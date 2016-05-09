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Жители Кольчугино встали в ряды "Бессмертного полка"

Автор:
dob33
Дата публикации:
14:37
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Рекордное количество участников собрала акция "Бессмертный полк" в городе Кольчугино, что во Владимирской области. Дети, внуки и правнуки героев, победивших в Великой Отечественной войне, прошли по центральным улицам города с портретами своих героических предков. "Город у нас небольшой, но празднование 9 мая привлекает огромное количество людей по меркам нашего города. Действительно народный праздник, объединяющий все поколения! Горжусь!" - пишет мобильный репортёр, автор этих кадров.

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