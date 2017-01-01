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Жители города Сарань прошли в Бессмертном полку

Автор:
DenisPanarin
Дата публикации:
16:01
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Жители города Сарань Карагандинской области прошли в Бессмертном полку.

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