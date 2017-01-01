Пролёт авиации в День Великой Победы в Москве
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:07
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- 33
Сотни горожан и гостей столицы пришли утром ,чтобы в живую увидеть пролёт авиации в День Великой Победы.
- 33
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19
17:25 | Uwis
Сотни горожан и гостей столицы пришли утром ,чтобы в живую увидеть пролёт авиации в День Великой Победы.
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