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Пролёт авиации в День Великой Победы в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:07
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Сотни горожан и гостей столицы пришли утром ,чтобы в живую увидеть пролёт авиации в День Великой Победы.

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