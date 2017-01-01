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В Краснодаре завершился Парад Победы

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
16:42
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9 мая на Театральной площади в Краснодаре состоялось торжественное прохождение парадных расчётов, военной и ретро-техники, посвящённое 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ветеранов, а также всех жителей и гостей столицы поздравили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов.


Первыми по Театральной площади проехались ветераны войны на фронтовых автомобилях. После, прошлись парадные расчёты частей и соединений Краснодарского гарнизона, подразделения МВД, ФСБ, МЧС России, Кубанские казачьи войска, в том числе конная группа, а также курсанты военных учебных заведений и Президентского училища. Затем выдвинулась колонна современной военной техники, первыми из которых следовали УАЗ Патриот и бронеавтомобиль «Тигр» подразделений военной полиции, которые впервые принимают участие в параде. Всего участвовало 9 ретро-автомобилей и более 20 единиц военной современной техники, среди которых были минозащищённый «Тайфун», транспортно-заряжающие машины «Искандер», зенитные установки «з/у-23» , «бронетранспортёр БТР-80». Посмотреть на военную мощь Краснодара и поздравить ветеранов с великим праздником Победы пришли свыше свыше полторы тысячи человек.

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