В парке Горького проходит выставка военной техники времен Великой Отечественной войны
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 17:25
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- 18
Военная техника времен Великой Отечественной войны на набережной в Парке Горького.
- 18
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16:42 | LaimeLaim
Военная техника времен Великой Отечественной войны на набережной в Парке Горького.
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