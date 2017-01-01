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В парке Горького проходит выставка военной техники времен Великой Отечественной войны

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:25
  • 18
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Военная техника времен Великой Отечественной войны на набережной в Парке Горького.

  • 18
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