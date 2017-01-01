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На юго-востоке Москвы прошел "Бессмертный полк"

Автор:
Achilles
Дата публикации:
17:27
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На юго-востоке Москвы по улице Михайлова прошел "Бессмертный полк".

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