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ДТП с участием скутериста в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:43
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9 мая вечером в центре Москвы произошло ДТП. В переулке Оболенский скутерист врезался в а/м "Пежо 208". Скутерист - молодой человек без экипировки, двигался по переулку Оболенского в сторону переулка Хользунова. Двигавшийся впереди водитель а/м "Пежо 208" с дипломатическими номерами сбросил скорость перед перекрёсток. Скутерист решил проехать между припаркованным автомобилем "Вольво" и "Пежо", однако видимо не рассчитал свой маневр. Не снижая скорости скутерист врезался в заднее правое крыло а/м "Пежо", после чего его откинуло вперёд на несколько метров. Очевидцы происшествия, водитель и пассажиры а/м "Пежо" поспешили на помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Также на место ДТП прибыл пожарный расчёт и позднее сотрудник ГИБДД. Движение автотранспорта по переулку Оболенского было заблокировано. Водители были вынуждены объезжать место ДТП по тротуару, либо искать пути объезда. Скутерист в результате ДТП получил травму ноги. Медицинская помощь ему была оказана на месте. Предварительно ДТП произошло из-за его невнимательности и несоблюдения дистанции.

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