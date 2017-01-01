s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Праздничный салют в честь Дня Победы с высоты птичьего полета

Праздничный салют в честь Дня Победы с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:29
  • 13
  • 0

Праздничный салют в честь Дня Победы с высоты птичьего полета над юго-востоке Москвы.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
22:49 | AlTeg()
Красочным салютом завершился День Победы на Поклонной горе
39 0
17:27 | Achilles
На юго-востоке Москвы прошел "Бессмертный полк"
197 0
08:16 | Fomenko
Жители Монголии приняли участие в шествии "Бессмертный полк"
4 0
22:47 | alextsaryev99
Салют Победы запустили в парке "Кузьминки"