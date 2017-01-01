s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Праздничный салют прогремел в селе Ильино Липецкого района

Праздничный салют прогремел в селе Ильино Липецкого района

Автор:
Иринка
Дата публикации:
09.05 22:58
  • 27
  • 0

Праздничный салют прогремел в небе над площадью перед Дворцом культуры в селе Ильино Липецкого района под песню "День Победы".

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

3 0
00:41 | Стрелец
Салют в честь Дня Победы на Северо-Западе Москвы
36 0
00:30 | grinpavel2033
Праздничный салют завершился на Поклонной горе в честь 73-й годовщины Великой Победы
47 0
09.05 13:31 | Иринка
Жители Липецкой области вышли на праздничный митинг в честь Дня Победы