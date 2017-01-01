Праздничный салют прогремел в селе Ильино Липецкого района

Автор: Иринка Дата публикации: 09.05 22:58

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Праздничный салют прогремел в небе над площадью перед Дворцом культуры в селе Ильино Липецкого района под песню "День Победы".