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Салют Победы запустили в парке "Кузьминки"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
22:47
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9 мая в честь Дня Победы в столице запустили праздничный салют.

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