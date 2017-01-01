Салют Победы запустили в парке "Кузьминки"
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 22:47
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- 4
9 мая в честь Дня Победы в столице запустили праздничный салют.
- 4
9 мая в честь Дня Победы в столице запустили праздничный салют.
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