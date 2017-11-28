Рекорд России по массовому исполнению песни «День Победы» установили в Красноярске
- Автор:
- alianskanku
- Дата публикации:
- 09.05 23:54
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Все желающие исполнить песню собрались перед Большим концертный залом после акции «Бессмертный полк». После того, как рекорд был зафиксирован специальная комиссия вручила сертификат мэру города Сергею Еремину.
Прежний рекордное исполнение песни было зафиксировано Книгой рекордов России в Иркутске. В 2015 году около 1,3 тысячи человек исполнили песню «Давай, Россия».
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