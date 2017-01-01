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В честь 73-ей годовщины Победы Большой симфонический оркестр исполнил в Парке Горького Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09.05 23:51
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Главным событием дня в Парке Горького стал концерт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского – одного из самых признанных музыкальных коллективов, чья история началась еще в 1930 году. Под открытым небом оркестр исполнил Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную в годы блокады. Премьера состоялась в Куйбышеве (Самаре), где Шостакович находился в эвакуации, а в 1942 году симфония была впервые исполнена в Ленинграде – как раз в тот день, когда немецкие войска планировали прорвать оборону.

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