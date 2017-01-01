s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Салют в честь Дня Победы в Москве

Салют в честь Дня Победы в Москве

Автор:
PAREN
Дата публикации:
03:39
  • 15
  • 0

Вид на праздничный салют в честь Дня Победы с борта прогулочного теплохода на Москве-реке.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
03:36 | PAREN
В ДТП в центре столицы пострадали три автомобиля
9 0
04:07 | Vladimir Dubrovsky
Праздничный салют в честь Дня Победы в Тамбове
22 0
01:09 | Mr_Serge177
Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в небе над Московским Кремлём
73 2
24.04 22:36 | LaimeLaim
Очистка акватории Москва-реки от мусора и веток
31 0
01:04 | mars66
Праздничный салют 9 мая на северо-западе столицы с высоты птичьего полёта (аэросъёмка)