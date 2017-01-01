Праздничный салют в честь Дня Победы в Тамбове

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 04:07

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В Тамбове в День Победы традиционно прошли праздничные мероприятия, Парад Победы, акция Бессмертный полк, а завершился день праздничным концертом и салютом в парке Победы. В праздничный день при переменной облачности обошлось без осадков, максимальная температура воздуха днем составила +25.9°С, вечером усилился северо-восточный ветер с порывами до 12 м/с. Год назад 9 мая в Тамбове было пасмурно, временами шел дождь, днем было +8°С, наблюдался западный ветер порывами до 14 м/с.