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Дома стоят по окна в воде в селе Амга в Якутии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:20
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В Якутии сразу несколько регионов оказались во власти сильнейших паводков. Это даже не наводнение, а настоящий потоп. Эти кадры из села Амга. Здесь дома стоят в воде по самые окна, а их владельцам можно только посочувствовать. Ведь косметическим ремонтом, когда стихия отступит, тут явно не отделаться. А всё, как сообщается, из-за резкого таяния залежавшегося снега. Забивает устья местных рек. А они, в свою очередь, стремительно выходят из берегов.
Видео: YouTube / SakhaDay

Видео: YouTube / SakhaDay


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