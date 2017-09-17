Дома стоят по окна в воде в селе Амга в Якутии

Автор: mreportertv Дата публикации: 10:20

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207304

В Якутии сразу несколько регионов оказались во власти сильнейших паводков. Это даже не наводнение, а настоящий потоп. Эти кадры из села Амга. Здесь дома стоят в воде по самые окна, а их владельцам можно только посочувствовать. Ведь косметическим ремонтом, когда стихия отступит, тут явно не отделаться. А всё, как сообщается, из-за резкого таяния залежавшегося снега. Забивает устья местных рек. А они, в свою очередь, стремительно выходят из берегов.