Сотрудники "Гормоста" отмыли от грязи и пыли подземный переход на площади Арбатские Ворота

Автор: Uwis Дата публикации: 16:33

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Сотрудники "Гормоста" отмыли от грязи и пыли подземный переход на площади Арбатские Ворота.