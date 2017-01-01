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В Солнечногорске в День Победы прошел автопробег

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
16:33
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9 мая в Солнечногорске состоялся автопробег, посвящённый Дню Победы.

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