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Улицы Салоников подтопило после сильного ливня

Автор:
George Zosimidis
Дата публикации:
16:32
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Улицы Салоников в Греции подтопило после сильного ливня.

  • 27
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