Улицы Салоников подтопило после сильного ливня
- Автор:
- George Zosimidis
- Дата публикации:
- 16:32
-
- 27
Улицы Салоников в Греции подтопило после сильного ливня.
- 27
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73
08.04 00:03 | mtgrmisha
Улицы Салоников в Греции подтопило после сильного ливня.
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