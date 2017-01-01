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Поезд разорвал фуру на части на переезде под Москвой

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:07
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Последствия серьезного ДТП на железнодорожном переезде ликвидируют под Москвой. Авария произошла в Ленинском районе в совхозе им. Ленина. Водитель фуры, груженной продуктами питания, не успел пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд и большегруз протаранил грузовой состав Московского коксогазового завода. От удара фуру разорвало на две части и отбросило в разные стороны. В результате аварии никто не пострадал, схода с рельс состава не последовало.

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