Поезд разорвал фуру на части на переезде под Москвой
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:07
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Последствия серьезного ДТП на железнодорожном переезде ликвидируют под Москвой. Авария произошла в Ленинском районе в совхозе им. Ленина. Водитель фуры, груженной продуктами питания, не успел пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд и большегруз протаранил грузовой состав Московского коксогазового завода. От удара фуру разорвало на две части и отбросило в разные стороны. В результате аварии никто не пострадал, схода с рельс состава не последовало.
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