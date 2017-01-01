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Ветераны вооруженных сил Республики Польша отдали сегодня дань уважения маршалу К. К. Рокоссовскому у памятника на бульваре его имени

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:31
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Ветераны вооруженных сил Республики Польша, которые приняли участие в марше "Бессмертный полк" в Москве, отдали сегодня дань уважения маршалу К. К. Рокоссовскому у памятника на бульваре его имени. Делегацию сопровождал внук маршала К. Рокоссовский. К. К. Рокоссовский единственный в истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза (1944) и маршал Польши (1949). Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны

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