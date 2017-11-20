Столичные энергетики начали проводить гидравлические испытания трубопроводов
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 19:04
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Гидравлические испытания проходит в столичном районе Марьино. Такой метод проведения регламентных работ один из наиболее часто используемых видов неразрушающего контроля, проводящееся с целью проверки прочности и плотности сосудов, трубопроводов, теплообменников, насосов и другого оборудования, работающего под давлением, их деталей и сборочных единиц. На месте испытания дежурит аварийная служба.
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