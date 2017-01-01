Прионежский район Карелии превращается в свалку мусора

Автор: Sergantikovpet Дата публикации: 19:04

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Летом 2017 года в деревне Суйсарь Прионежского района в Карелии был установлен контейнер для сбора и вывоза мусора. Этот контейнер был установлен у речки, которая впадает в Онежское озеро. На данный момент уборка мусора не осуществляется, и вокруг контейнера образуется свалка, жители деревни выкидывают пищевой и производственный мусор рядом с контейнером, и все это разноситься вокруг, а так же в речушку, которая впадает в Онежское озеро. Так же в этой реке живут бобры, и нерестится щука.