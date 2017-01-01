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В Марий Эл сжигают прошлогоднюю траву

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
19:09
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В окрестностях поселках Килемары в Марий Эл продолжается пал сухой прошлогодней травы, угрожающий дачным участкам.

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