В Марий Эл сжигают прошлогоднюю траву
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 19:09
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- 67
В окрестностях поселках Килемары в Марий Эл продолжается пал сухой прошлогодней травы, угрожающий дачным участкам.
- 67
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93
30.04 09:25 | alpatkin
В окрестностях поселках Килемары в Марий Эл продолжается пал сухой прошлогодней травы, угрожающий дачным участкам.
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