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Столичные школьники посетили с экскурсией пожарно-спасательную часть № 33

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:14
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10 мая столичные школьники и сотрудники благотворительного фонда "Защитник счастья" посетили в Малом Кисловском переулке пожарно-спасательную часть №33. Ребята поздравили пожарных с их профессиональным праздником, подарили торт, прочитали стихи и нарисовали мелом у фасада пожарной части свои послания и тематические рисунки на тему МЧС. Столичные огнеборцы во главе с первым заместителем начальника управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве - Дмитрием Мельниковым поблагодарили ребят за душевные стихи и красочные пожелания, нарисованные возле фасада пожарной части и затем для гостей была проведена увлекательная экскурсия. Ребята смогли примерить боевую каску, подержать в руках пожарно-спасательное оборудование и услышать интересные рассказы из будней столичных пожарных, а также познакомиться с особенностями проведения искусственного дыхания на примере экспоната "Гоши". Ребята с интересом слушали и смотрели за действиями сотрудников пожарной охраны и стали свидетелями боевого выезда. По окончании экскурсии было организовано совместное чаепитие.

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