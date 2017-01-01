Два человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

Автор: Разведчик Дата публикации: 10.05 22:04

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Столкнулись "БМВ" и "Хендай" службы каршеринга. "БМВ" двигался по Кутузовскому проспекту в сторону области в правом ряду. У дома 72 девушка - водитель "БМВ" стала поворачивать направо на автозаправочную станцию. В этот момент по выделенной полосе прямо двигался "Хендай". Девушка, управлявшая "БМВ" не заметила "Хендай", после чего автомобили столкнулись. После аварии "БМВ" проехал вперед, а "Хендай" отбросило на газон, а затем иномарка врезалась в мачту городского освещения. В "Хендае" оказался зажат водитель. На место аварии выехали пожарные, медики и спасатели. При помощи аварийно-спасательного инструмента кузов автомобиля "Хендай" был частично разрезан. Пострадавшего водителя извлекли и передали медикам. Пострадал и пассажир автомобиля "Хендай". Обоих пострадавших направили в больницы. На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины автоаварии и виновник устанавливаются.