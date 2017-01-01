"Я по жизни свободный художник" - выставка и выступление автора-исполнителя Юрия Романчука в БСЦ "Тэффи" в Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 10.05 22:09

34

34 0

Юрий Николаевич Романчук родился в 1964 году в поселке Сазоново, Чагодощенский район, Вологодская область. Впервые взял в руки кисть в сентябре 1999 года, когда временно оказался без работы. На сегодня он автор более 150 картин. Это пейзажи, портреты, натюрморты, авангардные произведения. В свободное время с удовольствием также занимается сочинением музыкальных произведений. Сегодня 10 мая 2018 года в БСЦ "Тэффи", г. Тихвин открылась его персональная выставка. После рассказа-представления состоялся концерт авторской песни. Пел сам Юрий (в конце дуэтом с женой Вероникой) и тихвинские авторы-исполнители - Сергей Степанов, Геннадий Масалёв, Сергей Пикта, Ольга Пилимонкина.