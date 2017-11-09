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Очередное "благоустройство" газонов на улице Новая Башиловка на севере Москвы

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
02:49
  • 19
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В июле прошлого года на улице Новая Башиловка перекопали всю траву, чтобы уложить рулонные газоны. Установили отбойники вдоль ТТК. В начале мая 2018 года отбойники демонтировали, а на газонах поставили дорожную технику. В итоге, на сегодняшний день, вся трава этих рулонных газонов пришла в негодность. И сейчас самый сезон всё укладывать заново. Деньги-то не свои, не жалко.

Это видео снято 2 мая 2018 года.

А это - 10 мая 2018 года.
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