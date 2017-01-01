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Житель Архангельской области подружился с дикой лисой

Автор:
Evgeny_VT
Дата публикации:
09:43
  • 48
  • 1

Дикую лисицу повстречал мобильный репортёр на дороге между посёлком Октябрьский и городом Вельск. Рыжая бежала следом за его машиной. Автор ролика решил познакомиться с хищницей. Остановился. Плутовка оказалась очень смелой: не испугалась человека и, как видно на кадрах, даже позволила сделать с собой видеоселфи. А уж когда её угостили лакомством - кусочком хлеба - кажется, и вовсе не хотела уходить восвояси. Что, как отмечает мобильный репортёр, может сыграть с животным злую шутку: на проезжей части не только можно найти еду, но ещё и оказаться под колёсами автомобиля. На прощание автор ролика посоветовал своей новой знакомой быть осторожнее на дороге.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Медленно ехал по убитой напрочь дороге между посёлком Октябрьский и городом Вельск. Увидел, что следом за моей машиной по обочине бежит лиса. Остановился, взял телефон и стал снимать видео".

  • 48
  • 1

Комментарии (1)

  • laschin.andrej
    11:51
    Она бешенная,так чтоб выходил к человеку это не нормально.
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