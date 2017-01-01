Дорожная "вафельница" появится на 80 перекрестках Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 10:06

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В этом году в столице на 79 перекрестках появится дорожная разметка нового типа – так называемая "вафельница". Ее предлагают применять на самых проблемных перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, где наиболее часто возникают заторы. Больше всего "вафельниц" появится в северном и центральных округах столицы, а совсем недавно разметку нанесли на пересечении Бакинской улицы с Кавказским бульваром на юге города. С 28 апреля в ПДД вступили измненения касающиеся нововедения, за выезд на разметку предусмотрен штраф 1000 рублей.