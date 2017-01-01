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Оптический обман чуть не довел пилота самолёта до инфаркта

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:25
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Пилот пассажирского лайнера должен быть готов ко всему. Убедился в этом автор этого ролика, командир экипажа одного из саудовских воздушных судов. Навстречу ему из облаков вдруг вынырнул другой самолёт. Кажется, удар лоб в лоб был неизбежен. Но на деле оказалось, что это - оптическая иллюзия. Сообщается, что солнце светило лайнеру в хвост. Вот он и отбросил на тучи полноразмерную тень. И с ней же "столкнулся". В общем, никакой катастрофы. Но понервничать лётчику уж точно пришлось.
Видео: YouTube / tadaween

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