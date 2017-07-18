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Самосвал загорелся на дороге из-за лопнувшей покрышки

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:45
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Покрышка огромного грузовика взорвалась на дороге, напугав окружающих. Происшествие сняли на регистратор. На всякий случай после первого хлопка водитель ехавшей следом машины поспешил отъехать подальше. И не ошибся. Иностранные пользователи предполагают, что взрыв случился из-за близости высоковольтной трассы и статического электричества. Россияне не углубляются в теорию, и заявляют, что проблема - в плохом качестве покрышек.
Видео: Liveleak

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