Незаконные сливы ассенизаторских машин отравляют жизнь жителей города Михайловска Ставропольского края
- Автор:
- Nikolay_26
- Дата публикации:
- 00:45
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Администрация города признает проблему, но решить ее не может. Пробовали также подключить к решению проблемы Роспотребнадзор, Прокуратуру, Санэпидемстанцию, Губернатора. Ближайшая станция по приему жидких бытовых отходов находится в 15 км от незаконного места слива. По дороге на фото и видео идут школьники в школу, мамы с детьми в садик и никому нет дела. Еще больше усугубляет ситуацию отсутствие центрального водопровода в микрорайоне, единственным водо источником является скважина в каждом дворе.
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