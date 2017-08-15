Незаконные сливы ассенизаторских машин отравляют жизнь жителей города Михайловска Ставропольского края

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207376

В течении одного года жители микрорайона города Михайловск Ставропольского края наблюдают картину с разливами из канализации. Каждый день незаконно происходит слив жидких бытовых отходов в центральную канализацию, которая не справляется с объёмом и в результате, при каждом сливе из ассенизаторской машины поднимаются люки и текут нечистоты по улицам.Администрация города признает проблему, но решить ее не может. Пробовали также подключить к решению проблемы Роспотребнадзор, Прокуратуру, Санэпидемстанцию, Губернатора. Ближайшая станция по приему жидких бытовых отходов находится в 15 км от незаконного места слива. По дороге на фото и видео идут школьники в школу, мамы с детьми в садик и никому нет дела. Еще больше усугубляет ситуацию отсутствие центрального водопровода в микрорайоне, единственным водо источником является скважина в каждом дворе.Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, улицы Химиков, Крестьянская, Широкая, пер. Кленовый