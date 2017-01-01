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Мотоциклист сбил ребёнка на Алтуфьевском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:04
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Вечером 11 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 13, мотоциклист сбил ребёнка на самокате. Со слов очевидцев, пешеходный переход был в фазе перехода с красного на зелёный. Пешеходы увидели цифры 00 на красном и пошли. Вперёд вырвался ребёнок лет 11 на самокате. В левом ряду его сбил мотоциклист. Пострадавшего ребёнка госпитализировали. Выясняются обстоятельства ДТП.

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