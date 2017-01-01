В "Аптекарском огороде" идет подготовка к открытию I Международного фестиваля современного искусства, экологии и науки ARS HORTUS
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 11.05 23:31
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С 13 мая по 15 июля 2018 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт масштабный I Международный фестиваль современного искусства, экологии и науки ARS HORTUS — уникальное событие, которое объединит в единое целое природу, экологию, танец, музыку, скульптуру, фотографию и многое другое в старейшем ботаническом саду России, основанном Петром Великим более трех веков назад. В фестивале примут участие 50 выдающихся художников со всего мира.
Сейчас в "Аптекарском огороде" цветут 100 тысяч тюльпанов, магнолии (пик!!!), громадные груши, черешни, черемухи, миндаль, яблони, рябчики, нарциссы, гиацинты, сливы, разбитые сердца и др.
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