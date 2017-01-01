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В московском метро проходит Парад поездов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:03
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В московском метро, которому исполнилось 83 года, проходит Парад поездов.

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