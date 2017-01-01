Очередь у Донского монастыря к ковчегу с частицей мощей святителя Луки Крымского
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 10:16
-
- 4
Очередь у Донского монастыря к ковчегу с частицей мощей святителя Луки Крымского.
- 4
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47
02.05 11:47 | Uwis
Очередь у Донского монастыря к ковчегу с частицей мощей святителя Луки Крымского.
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