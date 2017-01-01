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Очередь у Донского монастыря к ковчегу с частицей мощей святителя Луки Крымского

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:16
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Очередь у Донского монастыря к ковчегу с частицей мощей святителя Луки Крымского.

  • 4
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