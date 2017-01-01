От сильных порывов ветра на юго-западе столицы упал фрагмент дерева

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 10:56

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Возле дома №8 по улице Крупской от сильного порыва ветра упало часть дерева, по счастливой случайности никого рядом не было.