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От сильных порывов ветра на юго-западе столицы упал фрагмент дерева

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:56
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Возле дома №8 по улице Крупской от сильного порыва ветра упало часть дерева, по счастливой случайности никого рядом не было.

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Комментарии (0)

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