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Высадка деревьев в рамках акции "Миллион деревьев" на Рязанском проспекте в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
13:14
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12 мая на Рязанском проспекте в сквере возле дома № 73 состоялась акция "Миллион деревьев". Здесь москвичи посадили деревья и кустарники, это клён остролистный, дёрн белый, клён сахарный (серебристый), сирень обыкновенная, рябина и липа. В начале праздника все участники провели оздоровительную зарядку, затем приступили к посадке деревьев. В сквере проводили мастер-классы, а в завершении всех накормили кашей из полевой кухни с чаем.

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