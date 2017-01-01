Высадка деревьев в рамках акции "Миллион деревьев" на Рязанском проспекте в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 13:14

6

6 0

12 мая на Рязанском проспекте в сквере возле дома № 73 состоялась акция "Миллион деревьев". Здесь москвичи посадили деревья и кустарники, это клён остролистный, дёрн белый, клён сахарный (серебристый), сирень обыкновенная, рябина и липа. В начале праздника все участники провели оздоровительную зарядку, затем приступили к посадке деревьев. В сквере проводили мастер-классы, а в завершении всех накормили кашей из полевой кухни с чаем.