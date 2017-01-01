Праздник "Навигация - 2018" проходит в Парке Горького
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 15:35
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12 мая в столичном Парке Горького проходит праздник навигации. Водно-музыкальную программу открыл духовой оркестр, шоу барабанщиков, после чего начался парад флота и выступление артистов. Также зрители смогли увидеть весь пассажирский и специальный флот, представленный на реках Московского бассейна. Это пассажирские теплоходы, банкетный и прогулочный флот, яхты и катера разного размера. Всего около 100 судов. Необычным участником демонстрации стал хаусбот - настоящий дом на воде. Разработанный для круглогодичного проживания, мощный катамаран с вертолетной площадкой способен зимой вмерзать в лед и обеспечен автономными «зелеными» системами жизнеобеспечения.
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