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Праздник "Навигация - 2018" проходит в Парке Горького

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:35
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12 мая в столичном Парке Горького проходит праздник навигации. Водно-музыкальную программу открыл духовой оркестр, шоу барабанщиков, после чего начался парад флота и выступление артистов. Также зрители смогли увидеть весь пассажирский и специальный флот, представленный на реках Московского бассейна. Это пассажирские теплоходы, банкетный и прогулочный флот, яхты и катера разного размера. Всего около 100 судов. Необычным участником демонстрации стал хаусбот - настоящий дом на воде. Разработанный для круглогодичного проживания, мощный катамаран с вертолетной площадкой способен зимой вмерзать в лед и обеспечен автономными «зелеными» системами жизнеобеспечения.

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