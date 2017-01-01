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Праздник "Навигация-2018" проходит в парке Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:32
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В ЦПКиО им. Горького проходит праздник "Навигация-2018". Посетители парка могут посетить концертную площадку. А также посмотреть виртуозное исполнение "танцев" на воде. И технику МЧС.


Прогулочные яхты, дом на воде с вертолётной площадкой, ретро-речные трамвайчики это и многое другое смогли увидеть горожане и гости столицы. Всего в параде участвовало 100 кораблей и яхт.

Парад речных судов прошел в столице. Видео 1

Парад речных судов прошел в столице. Фотогалерея


Желающие прокатиться по Москва-реке стоят в очереди на Пречистенской набережной. Много гостей столицы и горожан хотят отправиться в речное путешествие.

Очередь на речные трамвайчики выстроилась на Пречистенской набережной. Видео 1

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