Праздник "Навигация-2018" проходит в парке Горького
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:32
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В ЦПКиО им. Горького проходит праздник "Навигация-2018". Посетители парка могут посетить концертную площадку. А также посмотреть виртуозное исполнение "танцев" на воде. И технику МЧС.
Прогулочные яхты, дом на воде с вертолётной площадкой, ретро-речные трамвайчики это и многое другое смогли увидеть горожане и гости столицы. Всего в параде участвовало 100 кораблей и яхт.
Желающие прокатиться по Москва-реке стоят в очереди на Пречистенской набережной. Много гостей столицы и горожан хотят отправиться в речное путешествие.
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