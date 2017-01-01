s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Профилактическая работа МЧС с отдыхающими на пикниковых зонах парка "Кузьминки"

Профилактическая работа МЧС с отдыхающими на пикниковых зонах парка "Кузьминки"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18:05
  • 67
  • 0

12 мая сотрудники МЧС провели в парке "Кузьминки" профилактическую работу на пикниковых зонах, где собираются отдыхающие и жарят шашлыки. Инспектор 1-го РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Дормидонтов Олег Валентинович в ходе работы отдыхающим рассказал о том, как правильно расположить мангал, жидкость для розжига лучше приобретать сертифицированную, угли разжигать при помощи бумаги, не подливать жидкость в огонь, а при уходе, залить тлеющие угли водой и высыпать их в железную ёмкость.

  • 67
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

43 0
16:32 | LaimeLaim
Праздник "Навигация-2018" проходит в парке Горького
65 1
13:14 | alextsaryev99
Высадка деревьев в рамках акции "Миллион деревьев" на Рязанском проспекте в Москве
66 2
11.05 13:56 | Reporter86Rus
Дом вспыхнул ночью в ХМАО
125 0
18.02 17:18 | alextsaryev99
Широкая Масленица в парке "Кузьминки"