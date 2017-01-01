Профилактическая работа МЧС с отдыхающими на пикниковых зонах парка "Кузьминки"

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 18:05

67

67 0

12 мая сотрудники МЧС провели в парке "Кузьминки" профилактическую работу на пикниковых зонах, где собираются отдыхающие и жарят шашлыки. Инспектор 1-го РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Дормидонтов Олег Валентинович в ходе работы отдыхающим рассказал о том, как правильно расположить мангал, жидкость для розжига лучше приобретать сертифицированную, угли разжигать при помощи бумаги, не подливать жидкость в огонь, а при уходе, залить тлеющие угли водой и высыпать их в железную ёмкость.