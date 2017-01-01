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Два человека пострадали в ДТП с участием скутера на Шипиловской улице в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
20:42
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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На пересечении улиц Шипиловская и Генерала Белова столкнулись «ВАЗ 2110» и скутер. В результате ДТП водитель и пассажир скутера получили различные травмы, одного из пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и Следственно-оперативная группа. Причины ДТП установит следствие.

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