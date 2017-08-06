В Амурской области прошел снегопад
- Автор:
- DROYX
- Дата публикации:
- 12:16
-
- 20
В городе Тында Амурской области выпал майский снег.
- 20
Ещё
74
07.05 11:40 | krasav4ik
53
18.04 09:48 | mreportertv
89
06.08.2017 10:35 | Аноним
В городе Тында Амурской области выпал майский снег.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)