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В Амурской области прошел снегопад

Автор:
DROYX
Дата публикации:
12:16
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В городе Тында Амурской области выпал майский снег.

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