Жители военного городка возмущены состоянием дорог в Калужской области
- Автор:
- sgrig
- Дата публикации:
- 12:52
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- 18
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Орган военного управления и власти Московской и Калужской областей не в состоянии с 2013 года разрешить "дорожный вопрос" на территории бывшего военного городка Наро-Фоминск-11 и Боровск-1 (Митяево) для улучшения качества жизни людей! Наро-Фоминск-11 и Боровск-1 (Митяево) - территория убитых дорог, не соответствующих ГОСТ. Жители этих городов исправно оплачивают транспортный налог в бюджет Калужской области!".
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11.05 14:20 | Аноним
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