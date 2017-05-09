Жители военного городка возмущены состоянием дорог в Калужской области

Автор: sgrig Дата публикации: 12:52

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207422

По волнам. Жаль только не по морским, а по дорожным вынуждены передвигаться жители Калужской области. По словам местного мобильного репортёра, дороги в военных городках Наро-Фоминск-11 и Боровск-1 находятся в ужасном состоянии и никак не соответствуют ГОСТу. Всюду ямы, да кочки. Машины ползут по ним с черепашьей скоростью. А качает транспортные средства, словно во время шторма. Местные жители, как сообщает автор этих кадров, исправно оплачивают транспортный налог. Однако дорожный вопрос в области не решают с 2013 года.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Орган военного управления и власти Московской и Калужской областей не в состоянии с 2013 года разрешить "дорожный вопрос" на территории бывшего военного городка Наро-Фоминск-11 и Боровск-1 (Митяево) для улучшения качества жизни людей! Наро-Фоминск-11 и Боровск-1 (Митяево) - территория убитых дорог, не соответствующих ГОСТ. Жители этих городов исправно оплачивают транспортный налог в бюджет Калужской области!".