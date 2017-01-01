V музыкальный фестивал "Музыка на Рагуше" прошел в Ленинградской области

Автор: Leobr Дата публикации: 10:19

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Участники V музыкального фестиваля "Музыка на Рагуше" до начала выступлений у костра совершили с инструктором поход к этим красотам. В это время река уже "ушла" под землю на этом участке. А здесь немного видео с самого фестиваля - который продолжился и в само лагере. Выступали авторы-исполнители из Бокситогорского и Тихвинского районов, впервые приехал Алексей Кузнецов из посёлка Чагода Вологодской области. Новое на этом юбилейном слете - читали свои стихи Наталья Райская и прозу Алла Титова - обе из города Тихвин. Как и предыдущие этот поход и сам слет организует клубо семейного туризма "Вега" из города Бокситогорск.