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V музыкальный фестивал "Музыка на Рагуше" прошел в Ленинградской области

Автор:
Leobr
Дата публикации:
10:19
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Участники V музыкального фестиваля "Музыка на Рагуше" до начала выступлений у костра совершили с инструктором поход к этим красотам. В это время река уже "ушла" под землю на этом участке. А здесь немного видео с самого фестиваля - который продолжился и в само лагере. Выступали авторы-исполнители из Бокситогорского и Тихвинского районов, впервые приехал Алексей Кузнецов из посёлка Чагода Вологодской области. Новое на этом юбилейном слете - читали свои стихи Наталья Райская и прозу Алла Титова - обе из города Тихвин. Как и предыдущие этот поход и сам слет организует клубо семейного туризма "Вега" из города Бокситогорск.

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Комментарии (1)

  • Leobr
    13:21
    фестивалЬ
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