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Мотоциклист пострадал в ДТП на Ботанической улице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12:51
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Ближе к полудню 13 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Ботанической улице, у дома 15, столкнулись автомобиль "Mitsubishi Lancer" и мотоцикл. Со слов очевидцев, оба участника ехали по Ботанической улице в направлении улицы Академика Королёва. У дома 15 водитель легкового автомобиля начал совершать правый поворот во двор. Справа от него двигался мотоциклист. Произошло столкновение. Мотоцикл ударил легковой автомобиль в переднюю пассажирскую дверь, после чего вылетел на газон. В результате ДТП мотоциклист получил переломы. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали водителя мотоцикла в одну из больниц города. На месте ДТП ожидается прибытие следственно-оперативной группы, т.к. мотоциклисту нанесён тяжкий вред здоровью. Обстоятельства ДТП выясняются. Водитель автомобиля пояснил, что он не видел мотоциклиста, хоть и смотрел в зеркало.

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