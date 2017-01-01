Подготовка к рыбному фестивалю на площади Революции в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 13.05 23:06

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На площади Революции приступили к подготовке фестивалю "Рыбная неделя". В дни фестиваля здесь откроется рыбная ярмарка.