Подготовка к рыбному фестивалю на площади Революции в Москве
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 13.05 23:06
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- 27
На площади Революции приступили к подготовке фестивалю "Рыбная неделя". В дни фестиваля здесь откроется рыбная ярмарка.
- 27
На площади Революции приступили к подготовке фестивалю "Рыбная неделя". В дни фестиваля здесь откроется рыбная ярмарка.
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