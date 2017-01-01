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Очевидцы сообщили о возгорании скутера в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:50
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13 мая во второй половине дня, немногочисленные прохожие в столичном районе Хамовники стали свидетелями возгорания. В Олсуфьевском переулке на закрытой территории возле дома №7 стали подниматься клубы густого черного дыма. Сквозь железные ворота наблюдалось открытое горение. Один из очевидцев сообщил о произошедшем в оперативные службы города. Вскоре на место происшествия прибыл пожарный расчет и сотрудники полиции. К этом моменту возгорание удалось ликвидировать. Выяснилось, что на закрытой территории неожиданно загорелся скутер. Пламя в считанные минуты объяло двухколесное транспортное средство и сгорело за пару минут. Был ли это поджог, либо возгорание произошло из-за короткого замыкания предстоит установить специалистам.

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