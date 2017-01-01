s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В парке "Останкино" идет монтаж сценического комплекса «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде»

В парке "Останкино" идет монтаж сценического комплекса «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13.05 22:29
  • 19
  • 0

Сценический комплекс, не имеющий аналогов в столице, возводят прямо на воде – на Садовом пруду парка «Останкино». Площадка станет главной достопримечательностью одного из крупнейших и наиболее благоустроенных парков Москвы.
Зрительный зал на 747 мест и сцена площадью более 270 м2 будут расположены на двух отдельных понтонных основаниях (общая площадь оснований - 1000 м2), соединяя восточный и западный берег Садового пруда. Между зрительным залом и сценой архитекторы оставят проезд для лодок. Сценическое пространство и зал при необходимости могут соединяться мобильными понтонными мостами. В зоне сбора зрителей предусмотрены точки общепита, туалеты и велопарковка.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
13.05 23:40 | tim777
На Кадашевской набережной меняется схема движения транспорта
199 1
13.05 22:34 | Max_019
Новый тип разметки платных парковок у станций метро появился в Москве
97 0
27.04 19:09 | Стрелец
Реконструкция Останкинского проезда на северо-востоке Москвы