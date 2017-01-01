В парке "Останкино" идет монтаж сценического комплекса «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 13.05 22:29
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Зрительный зал на 747 мест и сцена площадью более 270 м2 будут расположены на двух отдельных понтонных основаниях (общая площадь оснований - 1000 м2), соединяя восточный и западный берег Садового пруда. Между зрительным залом и сценой архитекторы оставят проезд для лодок. Сценическое пространство и зал при необходимости могут соединяться мобильными понтонными мостами. В зоне сбора зрителей предусмотрены точки общепита, туалеты и велопарковка.
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