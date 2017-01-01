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Новый тип разметки платных парковок у станций метро появился в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13.05 22:34
  • 199
  • 1

В столице с наступлением тёплого времени года дорожные службы приступили к обновлению дорожной разметки. Многие автомобилисты сразу же заметили новшества в 2018 году: у многих станций метро в спальных районах, где есть места для платной парковки, появилась загадочная разметка. Она представляет собой двойную сплошную линию в 4-х метрах от бордюра, в местах съезда/выезда во двор или из него имеется пунктирная линия. Некоторые автомобилисты разметку не понимают: они ездят, как и ездили.

  • 199
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    13.05 22:57
    Больше похоже на разметку для выделенок
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